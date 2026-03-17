El País

Abren 250 becas al 100% para que mujeres tomen el control de sus finanzas en Costa Rica

Un programa gratuito ofrece formación financiera con cursos virtuales, asesorías y herramientas prácticas para mujeres. Conozca requisitos, fechas clave y cómo postularse

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Por Silvia Ureña Corrales
El programa Mujeres Financieramente Empoderadas ofrecerá 250 becas con cursos, charlas y asesorías para mujeres de todo Costa Rica.
El programa Mujeres Financieramente Empoderadas ofrecerá 250 becas con cursos, charlas y asesorías para mujeres de todo Costa Rica. (Canva stock /Julio Lopez de Pexels / Karola G de Pexels)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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