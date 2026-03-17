Abren 250 becas al 100% para que mujeres tomen el control de sus finanzas en Costa Rica

El programa Mujeres Financieramente Empoderadas ofrecerá 250 becas con cursos, charlas y asesorías para mujeres de todo Costa Rica.

En un contexto marcado por las brechas económicas de género, Coopenae-Wink anunció la apertura de 250 becas del programa Mujeres Financieramente Empoderadas, una iniciativa virtual que busca fortalecer la educación financiera de mujeres en todo el país.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de marzo y el programa se desarrollará entre abril y julio de 2026, según informó la entidad. Las personas interesadas deberán completar su postulación en el enlace habilitado por la organización.

La iniciativa ofrece formación virtual con tres cursos, dos charlas en vivo y dos asesorías personalizadas, con acceso mediante el Campus Virtual desde teléfono o computadora. El formato permite que cada participante avance a su propio ritmo.

El programa pretende reforzar la gestión de las finanzas personales mediante contenidos sobre el uso de herramientas tecnológicas, control de las emociones vinculadas al dinero y estrategias para ordenar el presupuesto, ahorrar e invertir.

La apertura de estas becas ocurre en un escenario en el que las mujeres sostienen buena parte de la economía doméstica. Coopenae-Wink citó datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC, según los cuales en 2025 el 43,6% de las viviendas en Costa Rica tenían jefatura femenina.

La organización también señaló que, de acuerdo con cifras del INEC sobre cuido y empleo, cerca de 500.000 mujeres en edad productiva no participan en el mercado laboral por responsabilidades familiares y de cuido. A eso se suma una carga mayor de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados frente a los hombres.

Según la entidad, estas condiciones limitan la autonomía económica de muchas mujeres y reducen sus opciones de incorporarse al trabajo remunerado o de fortalecer emprendimientos propios.

Coopenae-Wink indicó que el programa busca responder a esa realidad con herramientas accesibles, disponibles desde cualquier parte del país y adaptadas a formatos digitales.

La gerente de Inclusión Financiera de Coopenae-Wink, Cindy Rivera, afirmó que la organización apuesta por la educación financiera como una vía para mejorar la toma de decisiones y la estabilidad económica de las familias y comunidades.

Rivera también señaló que esta será la tercera edición del programa. Según la vocera, en 2025 la iniciativa permitió graduar a 113 mujeres de distintas regiones del país.

Cada curso tendrá una duración aproximada de un mes, de modo que las participantes puedan completar los contenidos dentro de los plazos establecidos por la organización.

Las mujeres seleccionadas recibirán la notificación en la semana del 6 de abril, mientras que el inicio oficial del programa está previsto para el 13 de abril.

Para participar, las interesadas deben contar con correo electrónico, un dispositivo con acceso a internet y el compromiso de completar todos los módulos.

La organización habilitó además canales de contacto para consultas adicionales. Las personas interesadas pueden escribir al correo campusvirtual@coopenae.fi.cr o llamar al teléfono 2257-9060.