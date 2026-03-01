MEP impone fuerte sanción a estudiantes que usen el celular en clase sin autorización

El uso del celular en clase sin autorización de los docentes implicaría un rebajo en la nota de conducta de los estudiantes, según el nuevo Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes y Conducta del MEP (imagen con fines ilustrativos). Foto:

La prohibición del uso del celular en el salón de clase ya es una realidad en las escuelas y colegios públicos. Tal y como lo advirtió el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, a partir de este curso lectivo la utilización de este dispositivo estará regulada.

Incumplir la regla no traería consigo solamente un llamado de atención, sino también una rebaja en la nota conducta.

Recientemente, el nuevo Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes y la Conducta (REAC) fue aprobado por el Consejo Superior de Educación (CSE) y, posteriormente, entró en vigor tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Al revisar el documento, este no habla explícitamente de la prohibición del celular como tal; no obstante, sí contempla como una falta grave la utilización de dispositivos móviles y otros medios tecnológicos “que interfieran en el proceso de aprendizaje en espacios educativos” sin autorización de la persona docente.

Así se detalla en el inciso K, del artículo 155, de esa normativa. En consecuencia, a partir de este año, si un estudiante utiliza su celular u otro dispositivo tecnológico en el aula, como una tableta, sin autorización del profesor, se le rebajará 20 puntos de la nota de conducta.

El reglamento no precisa si este rebajo ocurriría por la reiteración de la falta o si se aplica desde la primera vez que el estudiante incurra en la acción.

Lo que sí es un hecho es que las rebajas en la nota de conducta serán más severas e incluso un estudiante que se quede en este rubro podría perder el año. Los escolares aprueban conducta con 65 y los colegiales con 70, siendo 100 la nota máxima.

Si un alumno reprueba este rubro, puede realizar un trabajo socioeducativo para recuperarlo, pero si vuelve a incurrir en las faltas, pierde el año.

¿Por qué el MEP prohíbe el uso del celular?

En setiembre del 2025, el ministro Sánchez alegó que los celulares son un distractor de los procesos de aprendizaje y que el MEP quiere dar un uso responsable y eficaz a la tecnología.

Su plan busca educar a los estudiantes sobre el uso consciente de los teléfonos móviles y promover la interacción entre compañeros, detalló en ese momento.

Insistió además, en que los alumnos podrán utilizar sus dispositivos siempre y cuando sea para fines pedagógicos y cuando el docente lo autorice.