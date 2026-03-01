El País

MEP impone fuerte sanción a estudiantes que usen el celular en clase sin autorización

Nuevo reglamento rige a partir del curso lectivo 2026 y estable un castigo por el uso de dispositivos móviles

Por Fernanda Matarrita Chaves
Uso del celular en el aula, teléfonos celulares fuera de las aulas, escuelas y colegios
El uso del celular en clase sin autorización de los docentes implicaría un rebajo en la nota de conducta de los estudiantes, según el nuevo Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes y Conducta del MEP (imagen con fines ilustrativos). Foto: (Shutterstock/Foto:)







MEPProhibición del celulr en el aulaEscuelas y colegios públicos
Fernanda Matarrita Chaves

