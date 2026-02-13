MEP confirma prohibición del celular en aulas desde 2026… pero deja una puerta abierta

A partir de este 2026, los estudiantes tienen prohibido utilizar el celular mientras estén en clases.

El inicio del curso lectivo el próximo 23 de febrero, traerá consigo la prohibición del uso del celular en el aula. Aunque se viene hablando del tema desde setiembre, la restricción es un hecho y fue confirmada recientemente.

Anteriormente, el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández, había comentado que la restricción del celular en los salones de clase estaba contemplada en el nuevo Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes (REA) y que su aprobación dependía del Consejo Superior de Educación (CSE). Tras la entrevista, el jerarca confirmó que ya fue aprobado.

“Está prohibido usarlo en el aula sin autorización docente.(...) Está prohibido para el estudiante usarlo cuando él quiera”, explicó.

Actualmente, el MEP habla de regulación, pues reitera que los estudiantes podrán utilizar el celular con fines pedagógicos: esa es la excepción para su uso en las aulas. La decisión de cuándo y cómo usarlo inicialmente iba a quedar en manos de los educadores, sin embargo, ya no será así.

Sánchez afirmó que la prohibición del dispositivo en clase estará estandarizada por un lineamiento que el MEP generará para los centros educativos, por lo que la regulación será igual en escuela y colegio.

“Consideramos que es mejor que el ministerio le genere los lineamientos específicos a todos los docentes para que lleguen las reglas claras del juego para todos, para que sean temas estandarizados y además así apoyar al docente que muchas veces no sabe o desconoce cuándo sacarle el mejor provecho a la tecnología”, comentó.

En los recesos de clases, los alumnos sí podrían utilizarlo, sobre todo, para comunicarse con sus padres y madres.

¿Por qué se prohíben los celulares durante las clases?

En setiembre, el jerarca justificó que los celulares son un distractor de los procesos de aprendizaje.

Sánchez afirmó que el MEP quiere dar un uso responsable y eficaz a la tecnología. El plan sería educar a los estudiantes sobre el uso consciente de los teléfonos móviles, asimismo, promover la interacción entre compañeros, detalló en ese momento.

Meses atrás, Rolando Pérez Sánchez, psicólogo social e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), comentó que según los hallazgos de investigaciones realizadas en Inglaterra y Australia, hasta ahora no hay una relación directa entre la prohibición y una mejora en el rendimiento académico, la atención en clase o la salud mental de los estudiantes.

En esa oportunidad, el especialista sostuvo que las políticas públicas más bien deben enfocarse en el desarrollo de habilidades digitales tanto en niños y adolescentes como en adultos y cuidadores.

Para elaborar la propuesta de la prohibición, el MEP tomó en cuenta la experiencia en otros países sobre la regulación del uso del celular. El ministro detalló que durante el ejercicio se encontraron tres escenarios de abordaje.

Por un lado, identificaron países desarrollados que prohíben por completo el dispositivo en clases. También encontraron otros que condicionan el uso única y exclusivamente para fines pedagógicos, que es lo que se haría en Costa Rica. Y, finalmente, hay un grupo que no hace nada.

Entre los países consultados figuran:

Francia: Permite uso durante la jornada en primaria y secundaria.

Nueva Zelanda: Permite uso durante la jornada en primaria y secundaria.

Países Bajos: Prohíbe uso en el aula.

Finlandia: Celulares fuera de clases salvo autorización docente.

Letonia: Restricción estricta.

Luxemburgo: No se permiten smartphones en primaria y en secundaria el uso es restringido.

en primaria y en secundaria el uso es restringido. Portugal: Prohibición en aulas y espacios escolares definidos.

China: No llevar/usar smartphones salvo con consentimiento escrito.

salvo con consentimiento escrito. Canadá: Prohibición en clase.

Estados Unidos: Prohibición en clase y en toda la jornada.

Italia: Prohibición durante las lecciones.