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MEP aumenta a 40 la cantidad de centros educativos cerrados este jueves 27 de agosto: revise la lista

Conozca cuáles escuelas y colegios no tendrán clases presenciales este jueves y las zonas donde las lluvias provocaron más cierres

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Por Silvia Ureña Corrales

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Inundaciones Puerto Viejo Sarapiquí
Sarapiquí figura entre las zonas afectadas desde el inicio de las fuertes lluvias, hace varios días. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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