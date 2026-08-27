MEP aumenta a 40 la cantidad de centros educativos cerrados este jueves 27 de agosto: revise la lista

Sarapiquí figura entre las zonas afectadas desde el inicio de las fuertes lluvias, hace varios días.

Las condiciones climáticas y los problemas de acceso mantienen afectadas varias comunidades de la zona norte y el Caribe. Ante este panorama, el Ministerio de Educación Pública (MEP) decidió mantener la suspensión de las lecciones presenciales en 40 centros educativos este jueves 27 de agosto.

La medida se concentra en tres direcciones regionales de Educación. Zona norte norte registra 32 centros cerrados, mientras que Guápiles y Sarapiquí contabilizan cuatro cada una, según el reporte del Ministerio.

El MEP atribuyó la decisión a las condiciones climáticas que persisten en distintas zonas del país. La institución indicó que los reportes de las direcciones regionales y las verificaciones en campo determinaron cuáles centros deben permanecer cerrados.

La mayor afectación se presenta en zona norte, donde las lluvias de los últimos días provocaron nuevas situaciones que obligaron a mantener el cierre de 32 centros educativos.

Estos son los centros educativos que permanecerán cerrados

¿Qué ocurrirá con las clases durante el cierre?

Los centros afectados deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí) durante el período de cierre. También tendrán que activar el protocolo institucional correspondiente y recurrir a las alternativas disponibles para mantener la continuidad del proceso educativo, según informó el MEP.

Las direcciones regionales mantendrán el monitoreo de las condiciones climáticas y de acceso a los centros educativos. El Ministerio indicó que prestará especial atención a las zonas donde continúan las lluvias.

Las lecciones presenciales se retomarán cuando existan condiciones seguras para estudiantes y personal. El MEP comunicará cualquier cambio mediante sus canales oficiales.