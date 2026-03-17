MEP anuncia que entregará computadoras a todos los docentes del país

El ministro de Educación afirmó que entregarán computadoras a todos los docentes del país.

El jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández, afirmó que dotarán con una computadora a todos los docentes del país.

Así lo detalló, en primicia, en una entrevista con La Nación, en la que comentó que este año trabajará en la licitación para poder entregar una computadora a cada docente de los centros educativos públicos.

La compra y entrega de las computadoras está condicionada a dos escenarios.

El primero depende de la aprobación en la Asamblea Legislativa de un préstamo para educación por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Ese financiamiento contempla aproximadamente $142 millones destinados a la adquisición de computadoras y equipo tecnológico para estudiantes, docentes y centros educativos”, explicó.

Si el préstamo se consigue, se comprarían entre 25.000 y 35.000 equipos, sobre todo, para docentes.

En caso de que no se consiga el préstamo, el otro escenario sería el siguiente: el MEP tendría que adquirir, con su presupuesto, cerca de 80.000 computadoras, para todos los docentes.

“En ese caso, al tratarse de una compra por demanda sujeta a disponibilidad presupuestaria, la adquisición se programaría en tres etapas: aproximadamente 30.000 equipos en 2027, otros 30.000 en 2028 y 20.000 en 2029″, agregó.

Esto significa que la entrega de computadoras podría ocurrir hasta en el 2027.

Las computadoras que entren en la licitación de este año, serán financiadas con parte del presupuesto que el MEP destinó para la compra de equipos tecnológicos este 2026. Para este curso lectivo, docentes y estudiantes de 54 centros educativos no cuentan con computadoras.

Estos docentes recibirían primero la computadora

El ministro reiteró que la entrega se realizará por etapas y que los primeros docentes en recibirlas será los de las escuelas unidocentes.

Posteriormente, las entregaría a los profesores de la Dirección uno y después las escuelas más grandes.

Según el ministro, para poder exigirles a los docentes, también hay que darles las condiciones.

Las computadoras que se entregarían a los profesores vendrían con GPS y con un paquete de software para ayudar a que el docente mejore sus tareas.

Brecha tecnológica

El anuncio de la entrega de las computadoras a docentes para el desarrollo de su trabajo se da en un contexto de brecha tecnológica en el país.

Profesores de distintos lugares de Costa Rica, entre ellos de zonas rurales y territorios indígenas, han manifestado a La Nación que las computadoras que tienen para los estudiantes, cuando hay en el centro educativo, no funcionan.

Además, la desigualdad en las aulas está marcada por la ausencia de docentes de informática, pues hay centros educativos que cuentan con computadoras, pero no hay profesionales en informática educativa que impartan las clases de Formación Tecnológica.

Entonces, a los profesores de más de 325.000 alumnos les corresponde hacer un acercamiento tecnológico a los estudiantes, aun cuando solamente tienen conocimientos básicos y, en muchos casos, no cuentan con una computadora para su uso en las aulas proporcionada por el MEP.

Según las proyecciones del Ministerio de Educación, este 2026, 602.283 estudiantes serán parte de la dimensión 1 del Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT), lo que significa que aprenderán de tecnología al tener docentes de informática.