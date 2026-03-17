El País

MEP anuncia que entregará computadoras a todos los docentes del país

Proyecto será por etapas, conozca cuáles profesores la recibirán primero

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
El 18 de abril del 2024 un grupo de estudiantes recibían clases en la Escuela Emilio Robert Brouca, en San Juan de Chicuá.
El ministro de Educación afirmó que entregarán computadoras a todos los docentes del país. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Computadoras para docentesMEP
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.