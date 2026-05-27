El País

MEP anuncia cuatro cambios para las pruebas nacionales estandarizadas a partir de este 2026: conozca los detalles

Este miércoles los estudiantes relizan la prueba de producción de texto escrito, que corresponde al 50% de la asignatura de español

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Por Yucsiany Salazar
Este 23 de marzo, los estudiantes de último año de colegios académicos y técnicos iniciaron la aplicación de las pruebas nacionales diagnósticas.
El MEP anunció cambios para las pruebas nacionales que los estudiantes realizarán en los próximos meses. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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