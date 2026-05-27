MEP anuncia cuatro cambios para las pruebas nacionales estandarizadas a partir de este 2026: conozca los detalles

El MEP anunció cambios para las pruebas nacionales que los estudiantes realizarán en los próximos meses.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció modificaciones estructurales en la aplicación de las pruebas nacionales estandarizadas para el curso lectivo 2026.

Las autoridades detallaron que estas variaciones tienen como propósito obtener un panorama más fiel del conocimiento del alumnado. Estos son los cuatro cambios principales, según detalló el ministro de Educación, Leonardo Sánchez:

Prueba individual y única en secundaria: A diferencia de los modelos aplicados en años anteriores, la nueva evaluación en secundaria consistirá en una única prueba individual, con el fin de identificar con mucha mayor precisión la situación tanto de los estudiantes como de los centros educativos.

A diferencia de los modelos aplicados en años anteriores, la nueva evaluación en secundaria consistirá en una única prueba individual, con el fin de identificar con mucha mayor precisión la situación tanto de los estudiantes como de los centros educativos. Aumento a 60 ítems para mayor cobertura: La prueba será más detallada, ya que pasará de tener entre 35 y 40 preguntas a un total de 60 ítems. Las autoridades aclararon que el incremento en la cantidad de preguntas no implica que el examen sea más difícil, sino que busca garantizar una mayor cobertura de los programas de estudio y del currículo que realmente se enseña en las aulas.

La prueba será más detallada, ya que pasará de tener entre 35 y 40 preguntas a un total de 60 ítems. Las autoridades aclararon que el incremento en la cantidad de preguntas no implica que el examen sea más difícil, sino que busca garantizar una mayor cobertura de los programas de estudio y del currículo que realmente se enseña en las aulas. Cuatro opciones en selección única: Se incorpora una opción adicional en las preguntas de selección, pasando de tres a cuatro alternativas de respuesta. Este ajuste técnico busca reducir de manera significativa la probabilidad de que los estudiantes acierten por azar, permitiendo captar con mayor veracidad si dominan o no los contenidos.

Se incorpora una opción adicional en las preguntas de selección, pasando de tres a cuatro alternativas de respuesta. Este ajuste técnico busca reducir de manera significativa la probabilidad de que los estudiantes acierten por azar, permitiendo captar con mayor veracidad si dominan o no los contenidos. Generación de informes personalizados: Las nuevas particularidades de la prueba permitirán la creación de reportes individualizados a nivel de estudiante, centro educativo, región y a nivel nacional para la toma de decisiones. El MEP entregará reportes específicos para guiar la toma de decisiones pedagógicas.

Prueba de texto escrito regresa tras más de 20 años

Este miércoles 27 de mayo los estudiantes realizan la prueba de producción de texto escrito, una modalidad de evaluación que el sistema educativo no aplicaba desde hace más de 20 años y que equivale al 50% de la calificación de la asignatura de español, tanto para los estudiantes de primaria como de secundaria.

Estas pruebas se realizan de la siguiente forma:

En primaria: Los estudiantes tienen 90 minutos para redactar un texto expositivo de 200 palabras estructurado en cuatro párrafos (una introducción, dos de desarrollo y una conclusión).

Los estudiantes tienen 90 minutos para redactar un estructurado en cuatro párrafos (una introducción, dos de desarrollo y una conclusión). En secundaria: Cuentan con 120 minutos para elaborar un ensayo argumentativo de 300 palabras, dividido en cinco párrafos.

Un cambio es que la calificación ahora será centralizada y estandarizada a través de una rúbrica, eliminando la revisión en los centros educativos locales.

“Para que esto sea un proceso equitativo, tenemos a un grupo de personas educadoras, educadores, activos, pensionados, que son los que nos van a ayudar en la calificación estandarizada de esta rúbrica”, explicó Álvaro Artavia, director de Gestión y Evaluación de Calidad.

El otro 50% de la asigatura de español corresponderá a la prueba de comprensión de lectura (selección única).

Materias evaluadas y fechas de pruebas nacionales

En primaria se evaluarán cuatro materias básicas: Español, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. En secundaria, se sumarán Cívica y Lenguas Extranjeras (Inglés o Francés).

Cabe destacar que la prueba de idiomas no se otorgará una calificación tradicional numérica, sino que certificará el nivel de dominio lingüístico del estudiante.

Las fechas oficiales para las pruebas sumativas son las siguientes:

Educación Técnica: Del 21 al 25 de septiembre (inician antes por su periodo de práctica profesional).

Del 21 al 25 de septiembre (inician antes por su periodo de práctica profesional). Primaria, IPEC y CINDEA: Del 13 al 16 de octubre.

Del 13 al 16 de octubre. Secundaria (académica y nocturna): Del 26 al 30 de octubre.

Del 26 al 30 de octubre. Lenguas extranjeras: Se realizarán del 2 al 5 de junio y del 8 al 16 de junio para secundaria.

Pruebas de diagnóstico revelan rezago por pandemia

El MEP entregó a los centros educativos los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas en los primeros meses de este año, las cuales no tienen implicaciones sobre la nota de los alumnos.

Los reportes revelan el impacto del apagón educativo en los estudiantes que cursaron el primer año de escuela o el sexto año de colegio durante la crisis sanitaria de los años 2021 y 2022 por la pandemia de Covid-19.

Los datos muestran que Matemáticas es la asignatura con mayores desafíos pedagógicos a nivel nacional. En primaria, solo un 19.1% de los alumnos alcanzó un nivel avanzado, mientras que en colegios técnicos la cifra fue del 17.6%.

En Español, el reto principal es fortalecer la comprensión de lectura a nivel inferencial. Por otro lado, materias como Estudios Sociales y Cívica mostraron resultados mucho más positivos.

“De eso se trata del diagnóstico. A nivel central, para dirigir todos nuestros esfuerzos a apoyar a las regiones y a los institutos educativos. Y a nivel de dirección regional, un gran esfuerzo para que docentes y directores puedan identificar esa información por estudiante tan detallada y velar por que esos aprendizajes sean logrados”, precisó María Alexandra Ulate, viceministra Académica.

Ante este panorama, el MEP puso a disposición una serie de guías detalladas. Los padres de familia pueden ingresar al sitio web del MEP con un usuario o acercarse a la escuela para descargar informes personalizados. Estos documentos les permitirán saber exactamente en qué áreas (como matemáticas o ciencias) deben apoyar a sus hijos desde casa para que mejoren su rendimiento antes de enfrentarse a la prueba con valor sumativo a finales de año.