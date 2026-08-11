MEP abre proceso para que 16.000 funcionarios interinos puedan obtener plaza en propiedad

MEP estima que 16.000 interinos podrían optar por una plaza en propiedad mediante el proceso que inicia el 17 de agosto.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) abrirá del 17 de agosto al 21 de setiembre de 2026 el periodo para que funcionarios interinos que cumplan los requisitos establecidos manifiesten su interés en obtener un nombramiento en propiedad. La institución estima que alrededor de 16.000 personas podrían beneficiarse del proceso.

La medida forma parte del Plan Institucional para la aplicación del Transitorio I de la Ley N.° 10.777. El MEP presentó este plan para realizar nombramientos en plazas interinas vacantes y estableció las diferentes etapas para su implementación.

El proceso está dirigido a funcionarios interinos del Título II que, al 17 de noviembre de 2025, hubieran ocupado de forma continua e ininterrumpida durante dos años o más la misma plaza o lecciones vacantes puras.

Los interesados también deberán mantenerse como funcionarios activos al momento de su nombramiento en propiedad y pertenecer a los estratos de personal propiamente docente, administrativo-docente o técnico-docente.

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, informó de que la recepción de las manifestaciones de interés comenzará oficialmente el 17 de agosto. El trámite se realizará mediante un formulario digital que habilitará el Ministerio.

La Dirección de Gestión de Talento Humano (DGTH) del MEP verificará el cumplimiento de los requisitos de las personas que completen el proceso.

El plan fue expuesto ante la Junta Paritaria de Relaciones Laborales para que los sindicatos que integran la Coalición Sindical realizaran observaciones. Según el MEP, estas observaciones no modifican lo establecido en la ley ni en la normativa vigente.

Para la implementación del proceso, el Ministerio indicó que ha trabajado con la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y las organizaciones sindicales.

El MEP indicó que la información sobre el proceso estará disponible mediante sus canales oficiales y los de las organizaciones sindicales correspondientes.