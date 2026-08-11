El País

MEP abre proceso para que 16.000 funcionarios interinos puedan obtener plaza en propiedad

Funcionarios deberán manifestar su interés entre el 17 de agosto y el 21 de setiembre de 2026

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Por Jailine González Gómez
MEP estima que 16.000 interinos podrían optar por una plaza en propiedad mediante el proceso que inicia el 17 de agosto. (Rafael Murillo)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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