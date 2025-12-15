Medicamentos falsificados ‘salen a la calle’ en temporada navideña, sepa cómo identificarlos

Diciembre no solo es época de villancicos y reuniones sociales, también hay mayor presencia de medicamentos falsificados en las calles que pueden poner en riesgo su salud.

“Hay más tránsito de personas, a lo interno y fuera del país. Esto que genera un ambiente propicio para el tráfico de productos ilegales, entre ellos los medicamentos falsificados, según experiencia registrada por la Comisión de prevención de ilícitos”, señaló la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma).

Las ventas de medicamentos ilegales pueden presentarse en diferentes lugares: aceras, plazas, ferias y mercados, páginas de Internet y hasta en lugares disfrazados de encomiendas.

Estos fármacos no necesariamente son falsificados, algunos pueden ser robados o de contrabando, pero por la manipulación que han experimentado no hay garantía de que cumplan su cometido. Otros pueden tener un ingrediente activo diferente a lo etiquetado, una dosis menor a la indicada o no tenerlo del todo.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se han encontrado falsificaciones de todo tipo de medicamentos, desde aquellos para salvar una vida hasta genéricos de bajos costo como analgésicos.

Estos productos son más baratos y no requieren de receta, por lo que pueden ser muy atractivos para la población, pero estos los hace más riesgosos.

Las consecuencias pueden ir desde que no hagan el efecto necesario o tener intoxicaciones que provoquen males gastrointestinales e incluso cardiacos.

¿Qué hacer para evitar comprar medicamentos falsificados?

Estos son los consejos de Fedefarma: