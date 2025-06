Alarmante aumento del mercado de medicinas ilegales en Costa Rica (se trafica hasta fentanilo)

Costa Rica afronta un alarmante aumento en el comercio de medicinas ilegales, lo que pone en grave riesgo la salud de la población. Se venden en mercados informales: sitios web, redes sociales, parques, o ventas ambulantes, por lo que no hay control sanitario.

En lo que va del 2025, los decomisos se han disparado un 60,94%, con más de 366.000 unidades incautadas. Este mercado ilícito opera bajo la promesa de precios bajos y fácil acceso.

Precisamente, este viernes 13 de junio se realizó la mayor incautación a una sola persona: le hallaron 57.796 unidades de diversos medicamentos. Esta operación se dio en Los Chiles.

“Un ciudadano nicaragüense intentaba introducir a Costa Rica esa cantidad”, señaló Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad Pública.

La provincia con mayores incautaciones es San José, con 164 (43,73%), seguida de Alajuela, con 162 (43,2%) y de Guanacaste, con 18 (4,8%). Sin embargo, la mayoría ingresan por la frontera norte, específicamente en Los Chiles.

Zamora precisó que esta es la misma ruta que utiliza el fentanilo, una de las drogas ilegales más potentes, por lo que se debe estar alerta.

LEA MÁS: Autoridades decomisan ¢35 millones en medicamentos ilegales

¿Qué es un medicamento ilegal?

La semana pasada en Los Chiles se realizó el mayor decomiso de medicamentos a una sola persona, en un operativo conjunto de los ministerios de Salud y Seguridad Pública. (Cortesía /Cortesía)

Estos medicamentos ilegales pueden cumplir varias características:

Fabricados en laboratorios clandestinos

Fabricados en laboratorios autorizados, pero desviados de su ruta por robo o almacenamiento, lo que no garantiza su inocuidad

Falsificados

Ya caducados

Adulterados

Mary Munive Angermüller, ministra de Salud, indicó que son muchos los riesgos de utilizar estos productos: “No hay garantía de eficacia o seguridad. No cumplen con la cadena de frío ni de conservación necesarias. Las dosis pudieron variar en esas condiciones. Esto no solo podría no funcionarle, también podría tener varias consecuencias para su salud”.

Los riesgos pueden ser de bastantes tipos:

Causar intoxicaciones .

Agravar enfermedades.

Poner en riesgo vida de niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Ocultar síntomas, lo que retrasa la búsqueda de atención médica.

Contribuir a la resistencia antimicrobiana y a generar bacterias, hongos y parásitos cada vez más fuertes y resistentes a los tratamientos.

Generar adicción.

“Hay medicamentos que son restringidos por una razón. Debemos controlarlos para evitar mayores problemas”, subrayó la jerarca.

Zamora añadió: “uno de los elementos que caracteriza a quienes participan en este trasiego es el microtráfico. No veremos camiones o furgones, por el tamaño de los productos puede llevarlos una persona incluso caminando o en sus vehículos”.

¿Cuáles son los medicamentos más contrabandeados?

Este viernes, la policía de fronteras organizó las unidades de medicamentos incautadas antes de entregarlas al Ministerio de Salud. (Cortesía /Cortesía)

Los operativos realizados en lo que va del año dividieron a los fármacos en tres categorías:

Medicamentos , donde caben la mayoría de los tratamientos médicos.

, donde caben la mayoría de los tratamientos médicos. Psicotrópicos : fármacos que afectan la mente o los procesos mentales. Normalmente (pero no exclusivamente) se usan en condiciones relacionadas con la salud mental o emocional.

: fármacos que afectan la mente o los procesos mentales. Normalmente (pero no exclusivamente) se usan en condiciones relacionadas con la salud mental o emocional. Estupefacientes: drogas que actúan sobre el sistema nervioso central.

Los medicamentos son los más contrabandeados. Los cinco más incautados han sido:

Amoxicilina: un antibiótico que se usa para tratar infecciones bacterianas en oídos, pulmones, senos paranasales, piel y vías urinarias. Requiere receta médica. De enero a junio se decomisaron 21.047 unidades. Actimicina: medicamento para tratar los síntomas del resfrío. Se decomisaron 21.047 unidades. Acetaminofén: analgésico contra dolores y fiebre. Es también el medicamento más recetado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 8.266 unidades. Diclofenaco: antiinflamatorio utilizado para aliviar el dolor y la inflamación. 6.129 unidades. Ketamina: es un anestésico, sin embargo es muy común su contrabando dadas sus propiedades alucinógenas. 1.541 unidades.

“En la lista hay antibióticos que solo deben adquirirse con receta médica. O la ketamina, que es un sedante muy poderoso. Hay que tener cuidado”, dijo Munive.

La jerarca indicó que el peligro de los medicamentos que se venden sin receta, como el acetaminofén o el diclofenaco, es que en estos casos no se puede garantizar una correcta manipulación, por lo que las propiedades pudieron perderse e incluso generar algún tipo de intoxicación.

Los psicotrópicos fueron el segundo grupo más decomisado. Estos fueron los cinco más incautados:

Ketonal: Medicamento para el dolor. Se usa para tratar artritis reumatoide, artrosis, espondilitis anquilosante, episodios agudos de gota o cuadros dolorosos asociados a inflamación. Se decomisaron 546 unidades. Diazepam: se utiliza para tratar la ansiedad, especialmente en cuadros graves. 98 unidades. Clonazepam: un ansiolítico, es muy utilizado en trastornos o ataques de pánico, pero no es la única indicación. 87 unidades. Lorazepam: también es utilizada para el tratamiento de la ansiedad o de ansiedad causada por depresión. 40 unidades. Anfetaminas: Se usan para el tratamiento de obesidad, narcolepsia o trastorno de hiperactividad por déficit de atención (THDA). Ocho unidades.

“Son medicamentos solo con receta verde. Si la piden es por algo, son para condiciones muy específicas”, alertó Munive.

Finalmente, los estupefacientes se ubicaron en tercer lugar, con 169 unidades (0,05%). Estos fueron los dos más incautados:

Fentanilo: es un opioide sintético de 50 a 100 veces más potente que la morfina. Es una de las drogas más buscadas en los últimos años. 35 unidades. Alfenanilo: analgésico de origen opioide, pero de menor duración que el fentanilo. Dos unidades.

“Está ingresando fentanilo y eso es muy preocupante. Se debe tener trazabilidad”, manifestó Munive.

¿Cómo reconocer si un medicamento es legal o no?

Munive manifestó que una forma de ver identificar si un medicamento es legal o no es verificar si tiene registro sanitario, el cual debe estar en todos los empaques.

Pero eso no basta, y hay otras formas de determinar la legalidad de un tratamiento médico.

Andrés Guzmán Tacsan, fiscal del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, recordó que los tratamientos solo deben comprarse en establecimientos autorizados o directamente del centro de salud. De esta forma se garantiza la calidad y la seguridad.

“Les pedimos a las personas que acudan a las farmacias. El 50% de lo que hay en sitios ilegales es falsificado y esto puede complicar la salud. Y por favor, consulte a un profesional en salud antes de tomar cualquier medicamento”, destacó.

Tampoco es bueno aceptar medicamentos de otra persona, porque se desconoce la manipulación y forma de almacenamiento que han tenido.

La ministra pidió a la población denunciar toda venta ilegal de medicamentos. Las denuncias son anónimas y pueden hacerse a través del correo electrónico drpis.atencioncliente@misalud.go.cr.

También puede denunciarse ante la Fuerza Pública.