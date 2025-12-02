El País

‘Me dio un mordisco y me desgarró el músculo’: 45% de docentes afirman haber sufrido agresiones en las aulas

Jimena Gómez Sosa da rostro y voz a lo que viven miles de educadores en escuelas y colegios

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Debido al mordisco que le dio un estudiante, la docente Jimena Gómez Sosa fue incapacitada en junio del 2024.
Debido al mordisco que le dio un estudiante, la docente Jimena Gómez Sosa fue incapacitada en junio del 2024. Ella es parte de los miles de docentes que denuncian ser agradidos física y emocinalmente por alumnos y sus familiares. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Agresión a docentesMEPColyproJimena Gómez Sosa
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.