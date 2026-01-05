Más de 9.000 personas sin agua este martes en San Rafael de Heredia: consulte si su zona está afectada

Este martes 6 de enero, cerca de 9.212 personas no contarán con servicio de agua potable en San Rafael de Heredia. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) programó el lavado del tanque Ciénega Sur, lo cual provocará una interrupción en el suministro de agua potable entre las 7 a. m. y la 1 p. m..
Las zonas que se verán afectadas por estos trabajos incluyen:
- Concepción centro
- Calle Ciénega
- Los Salvadoreños
- Kitimak
- Calle Hernández
- Calle Tierra Blanca
- El Palenque
- Las Cruces
- Calle Vargas
- Los Faroles
- Burial
- La Hacienda
- Los Cipreses
- Subestación Concepción
- Urbanización Vistas del Tural
- Beneficio Camacho
- Lomas del Castillo
- Calle Puente Piedra.
La ESPH recomendó almacenar únicamente el agua necesaria y mantener un uso racional durante el período de suspensión. Las personas interesadas en obtener más información pueden ingresar a www.esph-sa.com o comunicarse con el centro de atención telefónica al 2562-3774.