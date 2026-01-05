Más de 9.000 personas sin agua este martes en San Rafael de Heredia: consulte si su zona está afectada

ESPH programó suspensiones de agua en San Rafael y Heredia el 25 y 26 de noviembre por lavado de tanques. Consulte los principales barrios afectados y las vías de información.

Este martes 6 de enero, cerca de 9.212 personas no contarán con servicio de agua potable en San Rafael de Heredia. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) programó el lavado del tanque Ciénega Sur, lo cual provocará una interrupción en el suministro de agua potable entre las 7 a. m. y la 1 p. m..

Las zonas que se verán afectadas por estos trabajos incluyen:

Concepción centro

Calle Ciénega

Los Salvadoreños

Kitimak

Calle Hernández

Calle Tierra Blanca

El Palenque

Las Cruces

Calle Vargas

Los Faroles

Burial

La Hacienda

Los Cipreses

Subestación Concepción

Urbanización Vistas del Tural

Beneficio Camacho

Lomas del Castillo

Calle Puente Piedra.

La ESPH recomendó almacenar únicamente el agua necesaria y mantener un uso racional durante el período de suspensión. Las personas interesadas en obtener más información pueden ingresar a www.esph-sa.com o comunicarse con el centro de atención telefónica al 2562-3774.