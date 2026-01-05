El País

Más de 9.000 personas sin agua este martes en San Rafael de Heredia: consulte si su zona está afectada

Este 6 de enero, varias comunidades de San Rafael enfrentan corte de agua por mantenimiento. Revise el horario y lista completa de sectores afectados

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
ESPH programó suspensiones de agua en San Rafael y Heredia el 25 y 26 de noviembre por lavado de tanques. Consulte los principales barrios afectados y las vías de información.
ESPH programó suspensiones de agua en San Rafael y Heredia el 25 y 26 de noviembre por lavado de tanques. Consulte los principales barrios afectados y las vías de información. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de agua
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.