Cortes de luz afectarán zonas de Osa este martes 6 de enero

Vecinos de comunidades en la provincia de Puntarenas, especialmente en el cantón de Osa, enfrentarán una suspensión del servicio eléctrico este martes 6 de enero debido a labores de mantenimiento programadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La interrupción iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta la 1 p. m., afectando localidades como Ojochal, en el distrito de Puerto Cortés. El ICE realizará trabajos en la red eléctrica para garantizar un suministro más estable y seguro.
Para conocer con más detalle las zonas afectadas o verificar actualizaciones en tiempo real, usted puede consultar el sitio web oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/