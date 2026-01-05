Cortes de luz afectarán zonas de Osa este martes 6 de enero

ICE suspenderá el servicio eléctrico en Osa este martes por trabajos de mantenimiento.

Vecinos de comunidades en la provincia de Puntarenas, especialmente en el cantón de Osa, enfrentarán una suspensión del servicio eléctrico este martes 6 de enero debido a labores de mantenimiento programadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La interrupción iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta la 1 p. m., afectando localidades como Ojochal, en el distrito de Puerto Cortés. El ICE realizará trabajos en la red eléctrica para garantizar un suministro más estable y seguro.

Para conocer con más detalle las zonas afectadas o verificar actualizaciones en tiempo real, usted puede consultar el sitio web oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/