El País

Más de 4.500 denuncias ambientales siguen sin resolverse en Tribunal del Minae, según Defensoría

Informe revela que el Tribunal cuenta solo con seis profesionales en Derecho para atender denuncias en todo el país

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Por Cristian Mora
El Tribunal Ambiental Administrativo acumula miles de denuncias sin resolver, según la Defensoría. (Cortesía JBL)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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