El País

Defensoría de los Habitantes impulsa plan para atender a personas en condición de calle ante emergencias climáticas

Instituciones y organizaciones trabajan en una hoja de ruta tras la muerte de una persona por frío extremo en San José

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Por Cristian Mora
La Defensoría promueve un plan interinstitucional para atender a personas en condición de calle durante emergencias como fríos extremos. (Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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