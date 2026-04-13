Defensoría de los Habitantes impulsa plan para atender a personas en condición de calle ante emergencias climáticas

La Defensoría promueve un plan interinstitucional para atender a personas en condición de calle durante emergencias como fríos extremos.

La Defensoría de los Habitantes impulsa la creación de un plan de atención para personas en condición de calle ante situaciones de emergencia extrema, como eventos climáticos severos, con el fin de garantizar una respuesta oportuna por parte de las instituciones.

La iniciativa busca articular esfuerzos entre las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales para diseñar una estrategia conjunta que permita atender de forma inmediata a esta población en contextos de riesgo.

Como parte de este proceso, el pasado 9 de abril la Defensoría convocó a representantes de la Municipalidad de San José, el Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la organización Chepe se Baña, con el objetivo de avanzar en una hoja de ruta para la atención de personas en este tipo de situación.

La institución impulsa esta propuesta luego de que, semanas atrás, se reportara la muerte de una persona en condición de calle en San José, producto de las bajas temperaturas registradas en el país.

La Defensoría plantea iniciar con un plan piloto en el cantón central de San José, que posteriormente podría replicarse en otras comunidades del país.

Según la entidad, el crecimiento de la población en condición de calle a nivel nacional hace necesario desarrollar mecanismos de atención integral que consideren sus condiciones particulares y garanticen la protección de sus derechos fundamentales.

Las organizaciones participantes coincidieron en la importancia de contar con una herramienta de trabajo articulada que permita una respuesta coordinada entre instituciones y sociedad civil ante situaciones de emergencia.