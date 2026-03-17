El País

Más de 4.000 personas estarán sin agua este jueves en zona de Heredia: vea horarios y comunidades afectadas

Miles de personas enfrentarán una suspensión temporal del servicio de agua potable este jueves. Revise los horarios y tome medidas para evitar inconvenientes durante el corte

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Por Silvia Ureña Corrales
Los vecinos de Moravia afirman que los cortes de agua tienen años de darse, pero se intensificaron en los últimos meses.
Más de 4.000 personas en Heredia no tendrán agua este jueves por trabajos de la ESPH. Revise horarios y zonas afectadas. (Ariana Villalobos)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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