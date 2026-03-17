Más de 4.000 personas estarán sin agua este jueves en zona de Heredia: vea horarios y comunidades afectadas

Más de 4.000 personas en Heredia no tendrán agua este jueves por trabajos de la ESPH. Revise horarios y zonas afectadas.

Un total de 4.224 personas se quedarán sin agua potable este jueves 19 de marzo en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, debido a trabajos en la red de hidrantes que ejecutará la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La suspensión del servicio se aplicará entre 9 a. m. y 3 p. m. como parte de labores de instalación, mejora e interconexión del sistema, según informó la entidad.

El corte afectará sectores específicos de Los Ángeles, entre ellos Residencial El Tirol, Monte de la Cruz, calle Murillo y avenida Tucán, además de zonas como calle La Condesa, Ruta Nacional 113 y residenciales como La Joya y Aves de Paraíso.

También se verán impactadas áreas del cantón de San Pablo, específicamente calle Gallito, Ruta Nacional 113 y calle La Hoja, debido a la interconexión del sistema hidráulico.

La ESPH indicó que estos trabajos forman parte de un proceso de mejoramiento en la infraestructura de hidrantes, con el objetivo de fortalecer el suministro y la respuesta ante emergencias en el cantón herediano.

La empresa recomendó a los usuarios tomar previsiones durante el horario de suspensión y recordó que dispone de canales de atención para consultas, incluido el sitio web oficial y la línea telefónica 2562-3774.