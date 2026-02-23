El País

Cortes de agua afectarán a más de 12.000 personas en Heredia esta semana: estos son los horarios y las zonas

Vecinos de Heredia deberán prepararse para interrupciones temporales en el suministro de agua esta semana

Por Silvia Ureña Corrales
Más de 12.000 vecinos de San Rafael y San Isidro no tendrán agua esta semana por labores de mantenimiento en tanques.
Más de 12.000 vecinos de San Rafael y San Isidro no tendrán agua esta semana por labores de mantenimiento en tanques. (Canva /Stock)







