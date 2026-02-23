Cortes de agua afectarán a más de 12.000 personas en Heredia esta semana: estos son los horarios y las zonas

Más de 12.000 vecinos de San Rafael y San Isidro no tendrán agua esta semana por labores de mantenimiento en tanques.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que 12.368 personas enfrentarán suspensiones programadas del servicio de agua potable en San Rafael y San Isidro esta semana, debido al lavado de dos tanques de almacenamiento.

La medida aplicará el martes 24 de febrero en San Rafael y el jueves 26 de febrero en San Isidro, en ambos casos entre las 7 a. m. y la 1 p. m., según detalló la entidad en un comunicado oficial .

En el caso de San Rafael, el martes se realizará el lavado del tanque Ciénega Sur, lo que afectará a 8.224 personas. Entre las zonas impactadas figuran el centro de San Rafael, el Condominio Vistas San Rafael y calle Puente Piedra.

También se verán afectadas comunidades de Concepción, como calle Ciénega, Los Salvadoreños, Kitimak, calle Hernández, calle Tierra Blanca, El Palenque, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda, Los Cipreses, Subestación Concepción, Urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho y Lomas del Castillo .

En San Isidro, la suspensión será el jueves 26 de febrero por el lavado del tanque T4. La interrupción alcanzará a 4.144 personas en sectores como calle Quebradas, Navidad, La Rinconada, Salomón, La Amistad, Villalobos, San Francisco, calle La Quintana, Urbanización Valle Vistar, Las Mercedes, Residencial Terrazas San Isidro y calle La Saca .

La ESPH indicó que estas labores forman parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura para garantizar la calidad del agua potable. La empresa habilitó el sitio web www.esph-sa.com y el teléfono 2562-3774 para consultas de los usuarios .