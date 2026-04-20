El País

Más de 100.000 vecinos de Heredia enfrentarán suspensión de agua este martes por mantenimiento

El cantón central de Heredia tendrá una suspensión de agua este martes por trabajos de mantenimiento. Revise las zonas afectadas y prepárese con tiempo para el corte

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Por Silvia Ureña Corrales
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Corte de agua afectará a 101.608 personas en Heredia este martes por mantenimiento. Autoridades piden almacenar solo lo necesario. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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