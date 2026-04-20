Más de 100.000 vecinos de Heredia enfrentarán suspensión de agua este martes por mantenimiento

Corte de agua afectará a 101.608 personas en Heredia este martes por mantenimiento. Autoridades piden almacenar solo lo necesario.

Este martes 21 de abril, más de 100.000 habitantes del cantón central de Heredia no tendrán servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento programados en el pozo Malinches, según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La suspensión se realizará entre las 7 a. m. y la 1 p. m. y afectará a unas 101.608 personas en distintas comunidades del cantón central.

Entre las zonas impactadas figuran sectores como El Progreso, La Palma, Santa Inés, Cubujuquí, el casco central de Heredia, San Francisco y Los Ángeles, además de áreas cercanas al hospital, centros educativos y urbanizaciones. El alcance del corte abarca zonas residenciales y puntos estratégicos del cantón, lo que incrementa la afectación en servicios cotidianos.

La ESPH indicó que el objetivo de la suspensión es ejecutar labores de mantenimiento preventivo en el pozo Malinches, una infraestructura clave para el abastecimiento de agua en la zona.

Ante la interrupción, la entidad recomendó a los usuarios almacenar únicamente el agua necesaria para consumo humano, higiene y preparación de alimentos. También pidió utilizar recipientes limpios y mantenerlos tapados para evitar contaminación. El uso racional del recurso antes y después del corte resulta clave para reducir el impacto.

Asimismo, se sugirió desconectar o proteger equipos que dependen del suministro directo de agua, como bombas o calentadores, con el fin de evitar daños durante la suspensión.

La empresa habilitó canales de información para que los usuarios consulten detalles adicionales sobre el servicio y futuras suspensiones programadas.