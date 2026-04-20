Cortes de luz del ICE en Limón, Guanacaste, Alajuela y Puntarenas este miércoles 22 de abril

ICE realizará cortes de luz este miércoles 22 de abril en Limón, Guanacaste, Alajuela y Puntarenas.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este miércoles 22 de abril de 2026 en varias comunidades de Limón, Guanacaste, Alajuela y Puntarenas, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En Limón, los trabajos se concentrarán en el cantón de Pococí, distrito de Guápiles. El servicio se suspenderá en calle Cementerio, desde el plantel del ICE hasta la ruta 32, entre las 5 a. m. y las 9 a. m. Ese mismo día, en el cantón de Talamanca, distrito de Cahuita, el corte abarcará Playa Negra entre la 1 p. m. y las 4:30 p. m.

En Guanacaste, el cantón de Bagaces tendrá suspensión en las localidades de Valle Dorado y Falconia. El servicio eléctrico se interrumpirá desde las 8 a. m. hasta las 2 p. m.

Para Alajuela, el corte afectará el distrito de Turrúcares, en las zonas de Turrúcares y Cebadilla. La interrupción se mantendrá entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

En Puntarenas, el cantón de Garabito, distrito de Tárcoles, tendrá suspensión en la localidad de Lagunillas. El servicio se detendrá desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m.

El ICE ejecuta estas labores como parte del mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica, con el fin de mejorar la continuidad del servicio.

Para más información sobre las suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/