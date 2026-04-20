Cortes de luz en San José: CNFL anuncia suspensiones este miércoles 22 de abril en Mora y Merced

CNFL realizará cortes de luz en San José este miércoles 22 de abril en Mora y Merced por mantenimiento y obras eléctricas.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados en varios sectores de San José para este miércoles 22 de abril de 2026. Las interrupciones responden a trabajos de mejora en la red eléctrica y afectarán zonas de los cantones de Mora y el distrito Merced, en el cantón Central.

En Mora, distrito Colón, la suspensión se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m. El corte abarcará el sector ubicado del cementerio 80 metros al este y 350 metros al norte, en el residencial La Villita. La CNFL indicó que realizará labores de construcción de obras eléctricas, específicamente la relocalización de postería. La afectación incluye principalmente casas de habitación.

En el cantón Central de San José, distrito Merced, el corte se extenderá de 8 a. m. a 3 p. m. La interrupción comprende el área entre calle 02 y calle 06, así como de avenida 03 a avenida 09. En este sector, los trabajos corresponden a mantenimiento de la red de media tensión subterránea.

Entre los puntos de referencia afectados en Merced destacan la Asociación Ejército de Salvación, la Policía Municipal de San José, el antiguo hotel Garden Court, la empresa Microplast S. A., el edificio Alfa y la Óptica Visión.

Para más información y detalles sobre otras suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones