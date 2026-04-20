El País

Cortes de luz en San José: CNFL anuncia suspensiones este miércoles 22 de abril en Mora y Merced

Revise si su comunidad tendrá interrupciones eléctricas este miércoles en San José y prepárese con esta guía clara de horarios, zonas afectadas y trabajos programados por la CNFL

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Por Silvia Ureña Corrales
CNFL realizará cortes de luz en Jaboncillo de Escazú el 9 de marzo entre 8 a. m. y 4 p. m. por trabajos de relocalización de postería.
CNFL realizará cortes de luz en San José este miércoles 22 de abril en Mora y Merced por mantenimiento y obras eléctricas. (CNFL/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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