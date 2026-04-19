Cortes de luz afectarán sector de Montes de Oca este martes 21 de abril

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en Mercedes este 21 de abril entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m. por trabajos de infraestructura.

Los cortes de luz programados impactarán este martes 21 de abril a vecinos del distrito de Mercedes, en el cantón de Montes de Oca, San José. La suspensión del servicio eléctrico se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., según informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La interrupción responde a trabajos de construcción de obras eléctricas. La CNFL realizará la relocalización de postería en la zona, como parte de labores para fortalecer la infraestructura del servicio.

El corte abarcará el sector comprendido del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 50 metros al oeste y 50 metros al suroeste. En el área se incluyen puntos como la Universidad Hispanoamericana, la Clínica Local San José Este, Apartamentos Kela, Ofident, Goltech, Santa Mónica, Euromega, Dansay, Hostel Karolina y el establecimiento Sun is Shining, además de viviendas cercanas.

La CNFL indicó que el INEC y Villa Fontana no estarán dentro del área de afectación.

La institución advirtió que usuarios en sectores cercanos podrían percibir fluctuaciones o cortes momentáneos durante el desarrollo de los trabajos.

Para más información sobre estas suspensiones, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones