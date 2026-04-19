El País

Cortes de luz afectarán sector de Montes de Oca este martes 21 de abril

Suspensión eléctrica en Montes de Oca se extenderá por ocho horas debido a obras en la red de distribución

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Por Damián Arroyo C.
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
CNFL suspenderá el servicio eléctrico en Mercedes este 21 de abril entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m. por trabajos de infraestructura. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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