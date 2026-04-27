El País

Más consumo, mismo rechazo: el dilema del cannabis en Costa Rica

A pesar de que el consumo de cannabis subió un 2,2%, la mayoría de costarricenses se opone a su legalización. Conozca lo que dice un estudio de la UNED

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Por Yucsiany Salazar
Imagen de una planta de marihuana tomada en Argentina el 19 de noviembre del 2020.
Pese al aumento del 2,2% en el consumo de cannabis, la mayoría de los ticos rechaza su uso recreativo. (JUAN MABROMATA/Juan Mabromata/AFP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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