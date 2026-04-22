El País

Marcha de la Marihuana en Parque Francia: Municipalidad de San José anula permiso que ya había aprobado

El Concejo Municipal de San José revocó el permiso para la Marcha de la Marihuana tras quejas de vecinos de Barrio Escalante. Conozca los motivos y qué sigue.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Munucipalidad de San José no otorgó un permiso para llevar a cabo la Marcha de la Marihuana en el Parque Francia, ubicado en Barrio Escalante. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcha de la MarihuanaMunicipalidad de San JoséParque Francia
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.