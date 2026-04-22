Marcha de la Marihuana en Parque Francia: Municipalidad de San José anula permiso que ya había aprobado

Munucipalidad de San José no otorgó un permiso para llevar a cabo la Marcha de la Marihuana en el Parque Francia, ubicado en Barrio Escalante.

El Concejo Municipal de San José anuló el permiso que ya había otorgado para la “Marcha Mundial de la Marihuana Costa Rica 2026”, programada para el próximo 9 de mayo en el Parque Francia.

Aunque la autorización fue aprobada el pasado 14 de abril, el Concejo decidió revocarla durante la sesión ordinaria de este 21 de abril.

La resolución se tomó tras recibir quejas de los vecinos de Barrio Escalante y en medio de un intenso debate político sobre la libertad de expresión, el consumo de drogas y el uso del espacio público.

La actividad, solicitada formalmente para desarrollarse de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., contemplaba la instalación de toldos informativos y una tarima sobre los pasillos de concreto para evitar daños a las áreas verdes. Además, según indica la solicitud, en dicho evento no se permitiría la venta de ningún tipo de producto comida o artículos, ni buscará lucrar de lo dispuesto en el espacio público.

Pese a que la solicitud contaba con criterios técnicos favorables de la Oficina de Control de Espacios Públicos y la Sección de Parques, la propuesta dividió al cuerpo de regidores desde el inicio.

El choque de posturas

El permiso inicial se logró con seis votos a favor y cinco en contra. Entre quienes respaldaron la actividad estuvo el regidor Brandon Guadamuz, quien defendió el derecho a la manifestación.

“Yo personalmente voté a favor de que se hiciera porque creo en el derecho a manifestarse de las personas, independientemente de si uno está de acuerdo o no con las razones de una manifestación”, indicó Guadamuz a La Nación.

El regidor insistió en que este derecho está protegido constitucionalmente: “El derecho a una manifestación es un derecho humano, es un derecho consagrado en nuestra Constitución Política, así que por eso lo aprobé”.

En contraste, otros regidores se opusieron al permiso por considerar que la actividad podría promover el uso de estupefacientes, cuestionando además la duración de nueve horas en una zona residencial.

Quejas vecinales y revocatoria definitiva

El revés para los organizadores se materializó en la Sesión Ordinaria 103. La decisión de revocar el permiso se fundamentó en un documento enviado por la agrupación Escalante Unido.

En la misiva, los residentes expresaron su malestar por la intención de realizar una “concentración” de nueve horas con conciertos y ruido en un parque de dimensiones muy reducidas y rodeado por residencias y restaurantes.

Se argumentó que, a diferencia del año anterior —cuando la actividad fue una marcha en movimiento—, este año la dinámica pretendía mantener a la multitud estática en el Parque Francia. Ante este escenario, el Concejo instó a los organizadores a reubicar el evento en áreas de mayor capacidad como el Parque Nacional, el Parque Morazán o la Plaza de la Democracia.

Para Guadamuz, la revocatoria representa un retroceso. “Yo creo que es una lástima que se revoque un permiso para una manifestación pública. Yo creo que vivimos en un país de libertades en los que la gente debería tener derecho a manifestarse sin importar lo que sea el tema”, manifestó.

¿Qué sigue ahora?

Actualmente, el permiso se encuentra anulado del todo,pero los organizadores tienen la opción de tramitar una nueva solicitud bajo otras condiciones o ubicaciones.

“Si los organizadores quieren presentar otra solicitud yo la estaría aprobando”, agregó Guadamuz.

La Nación contactó al presidente de la Comisión de Obras del Concejo Municipal, quien indicó que no se referirá al tema hasta que sea revisado nuevamente en dicha comisión.

La Marcha Mundial de la Marihuana es una movilización internacional anual que busca reformar las políticas sobre cannabis, exigiendo la despenalización del consumo, el autocultivo y el acceso para usos medicinales e industriales.