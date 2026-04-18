¿'Food trucks’ y calistenia en el Parque El Bosque? Municipalidad de San José responde

El proyecto de remodelación del Paque El Bosque ha generado debate entre vecinos y el gobierno local.

La Municipalidad de San José informó que el proyecto de intervención en el Parque El Bosque, ubicado en San Francisco de Dos Ríos, se encuentra en una etapa preliminar y que todavía no existe un diseño final ni decisiones sobre obras específicas en dicho espacio público.

La aclaración surge luego de que en redes sociales circularan versiones sobre la posible incorporación de elementos como áreas para ‘food trucks’ (camiones de comida) y espacios de calistenia. Según el gobierno local, estos componentes no han sido aprobados.

De acuerdo con la institución, el proceso actual incluye estudios técnicos, elaboración de un anteproyecto y mecanismos de participación ciudadana que servirán como base para definir el diseño definitivo.

“Estamos en una fase inicial. No hay un diseño final aprobado”, indicó el gerente de Provisión de Servicios, Jordan Vargas, quien añadió que las decisiones se tomarán con base en criterios técnicos y en el aporte de la comunidad.

Como parte de este proceso, ya se realizó una primera consulta ciudadana en la que los participantes priorizaron temas como seguridad mediante cámaras, iluminación, mejoras en aceras y mobiliario, así como atención a problemas de inundaciones.

Según la municipalidad, este es el resultado de la consulta ciudadana:

Cámaras de vigilancia: 612 votos

Iluminación: 600 votos

Infraestructura de aceras, bancas y mesas: 465 votos

Inundaciones: 336 votos

Calistenia: 295 votos

La municipalidad reiteró que cualquier propuesta deberá ser validada con la comunidad antes de su eventual ejecución y que el proyecto continúa en fase de planificación.

‘No nos tomaron en cuenta’

Por su parte, grupos de vecinos han organizado iniciativas propias, como la recolección de firmas y una convocatoria a una reunión este domingo 19 de abril, con el fin de discutir la conservación del parque y manifestar su postura ante las posibles obras.

Según un video publicado en la página de Facebook San Francisco de Dos Ríos, personas que se identifican como vecinos del parque afirman que no fueron consultados.

“Aquí lo más importante es que a la comunidad en ningún momento la tomaron en cuenta. Es decir, la municipalidad aprobó el proyecto y listo, manos a la obra”, comentó uno de los residentes de la zona.

En ese sentido, la Municipalidad de San José convocó a una reunión comunitaria para el próximo miércoles 22 de abril con el fin de diseñar un anteproyecto para el parque. La actividad está programada para las 6:00 p. m. y tendrá lugar en el salón comunal de la ADI San Francisco de Dos Ríos.