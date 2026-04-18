El País

¿'Food trucks’ y calistenia en el Parque El Bosque? Municipalidad de San José responde

Municipalidad de San José se pronuncia tras versiones sobre posibles cambios en el Parque El Bosque que generan inquietud entre vecinos

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Por Yucsiany Salazar
El proyecto de remodelación del Paque El Bosque ha generado debate entre vecinos y el gobierno local.
El proyecto de remodelación del Paque El Bosque ha generado debate entre vecinos y el gobierno local. (San Francisco de Dos Rípos/Redes sociales)







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Parque El BosqueMunicipalidad de San José
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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