Marchamo 2026: vehículos eléctricos que ingresaron al país en estos años pagarán menos

Solo en este 2025, se han registrado 7.875 vehículos eléctricos y las proyecciones para el cierre del año apuntan a que el país podría cerrar con más de 11.700 registros anuales

El Instituto Nacional de Seguros (INS) lanzó, a partir de este 3 de noviembre, el cobro del marchamo 2026. Al igual que los autos convencionales, los propietarios de vehículos eléctricos también deberán de pagar el monto del derecho de circulación para el próximo año.

No obstante, estos vehículos cuentan con un porcentaje de exoneración establecido en las reformas a la Ley 9518, aprobadas en 2022.

Este beneficio podría representar un ahorro significativo para agunos usuarios de los 31.500 vehículos eléctricos —entre automóviles, motocicletas, unidades especiales y de trabajo— que circulan en Costa Rica, explicó Silvia Rojas, directora de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove).

Solo en este 2025, se han registrado 7.875 vehículos eléctricos y las proyecciones para el cierre del año apuntan a que el país podría cerrar con más de 11.700 registros anuales, “lo que marcaría un récord histórico y consolidaría un acumulado cercano a los 35.000 vehículos eléctricos en circulación”, señaló Rojas.

Exoneraciones en el marchamo

Según la Asomove, la exoneración del marchamo 2026 para este tipo de vehículos es la siguiente:

Vehículos eléctricos que ingresaron al país en 2022, 2023, 2024 y 2025 tendrán una exoneración del 20% , aplicado en el impuesto a la propiedad (incluido en el marchamo).

tendrán una , aplicado en el impuesto a la propiedad (incluido en el marchamo). Vehículos eléctricos que ingresaron al país en 2021 o antes ya no tienen exoneración.

¿Cómo se aplica la exoneración?

El rebajo del 20% se aplica de forma automática por parte del Ministerio de Hacienda.

La directora del Asomove indicó que “puede demorar varios días en verse reflejada por parte del INS”. Ante tal situación, recomendó a los dueños de vehículos eléctricos no pagar el marchamo, sin antes revisar que la exoneración sea aplicada.

Además, recordó a los usuarios que, para que el beneficio sea aplicado, el dueño registral del vehículo —sea persona física o jurídica— debe estar al día con sus obligaciones tributarias. “Si está moroso no será exonerado”, subrayó.

Asomove habilitó una calculadora para que los usuarios de vehículos eléctricos pueden calcular su marchamo y verificar el porcentaje de exoneración: http://asomove.org/forms/marchamo

Además, facilitó para sus asociados un formulario con consulta al Ministerio de Hacienda, para casos en los que la exoneración no se realicé de forma automática: http://asomove.org/forms/exoneracion