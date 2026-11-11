El País

Marcha por la educación y pensiones hoy miércoles 11 de noviembre: siga aquí todos los detalles

La movilización saldrá a las 9 a. m. del parque La Merced y avanzará hacia el Congreso. Los organizadores reclaman el cumplimiento del 8% del PIB para educación, el pago de deudas y el descongelamiento de salarios y pensiones

Sebastián Sánchez y Jailine González Gómez

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Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Jailine González Gómez

Periodista de actualidad nacional. Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Integra la cohorte 2026 del JournalismAI Skills Lab de Polis, London School of Economics (LSE).

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