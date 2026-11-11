Marcha por la educación y pensiones hoy miércoles 11 de noviembre: siga aquí todos los detalles

Este miércoles 11 de noviembre se lleva a cabo una marcha en defensa de la educación pública y las pensiones del Magisterio Nacional. La manifestación dará inicio a las 9 a. m. en el parque La Merced, en San José, y se dirigirá hacia el edificio de la Asamblea Legislativa.

¿Quién convoca? Copiado!

La marcha fue convocada por distintos sectores sociales. Entre las organizaciones que convocaron están el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), sindicatos universitarios y las propias casas de estudio, así como otras asociaciones gremiales.

¿Cuál es el propósito de la marcha? Copiado!

Según los organizadores, las principales reivindicaciones de la movilización son el presupuesto para la educación pública, el pago de la deuda del gobierno con ese sector, el descongelamiento de los salarios frente al costo de vida, el ajuste de las pensiones y el pago de las obligaciones estatales con los regímenes de pensiones.

Además, los convocantes denuncian que la educación pública recibe una de las asignaciones presupuestarias más bajas y exigen que se cumpla el mandato constitucional de destinar el 8% del PIB a la educación.