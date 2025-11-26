Marcha en San José: así recibieron los manifestantes el anuncio de que se suspendía la subasta de frecuencias de radio y TV

Marcha de docentes frente al Ministerio de Hacienda, en San José, este 26 de noviembre.

Sindicatos de docentes, asociaciones y otras organizaciones civiles celebraron, frente al Ministerio de Hacienda, la decisión del magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda, de suspender la subasta de frecuencias de radio y televisión efectuada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el gobierno de Rodrigo Chaves.

Sindicatos celebran frente al Ministerio de Hacienda la suspensión de subasta de frecuencias de radio y televisión

El anuncio lo recibieron durante la marcha de este 26 de noviembre, por la avenida segunda de San José, en la que exigen al Gobierno mejoras salariales y un mayor presupuesto para el sector educación en 2026.

La marcha avanzó por la avenida segunda de San José. Foto: (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El magistrado Paul Rueda ordenó la suspensión inmediata de las licitaciones de la Sutel con motivo del análisis de un recurso de amparo. Según la resolución, existen indicios plausibles de que continuar con las licitaciones podría provocar daños severos por una disminución significativa en los servicios radiofónicos y televisivos de Costa Rica.

La medida cautelar se mantendrá mientras la Sala Constitucional resuelve el recurso de amparo.

En la marcha de este miércoles, los presentes exigen su participación en la negociación del aumento salarial del sector público y el 8% del producto interno bruto (PIB) para la educación.

Los ejes centrales de la protesta son: