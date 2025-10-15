Mango alerta a clientes en Costa Rica sobre acceso no autorizado a datos de contacto

Fachada de la tienda de Mango en la ciudad española de Sevilla. El grupo empresarial de moda español informó que fue víctima de hackeo. Fotografía:

El grupo empresarial español de moda Mango notificó este 14 de octubre a sus clientes —incluidos usuarios en Costa Rica— sobre un acceso no autorizado a determinados datos personales gestionados por uno de sus servicios externos de mercadeo.

El aviso, remitido por correo electrónico con el título “Aviso importante sobre datos personales”, forma parte de un comunicado oficial de la empresa en el que se detallan los alcances del incidente y las medidas adoptadas.

La Nación confirmó la recepción de estos mensajes a personas en Costa Rica.

Según Mango, la información expuesta se limita a datos de contacto empleados en campañas de marketing: nombre (sin incluir los apellidos), país, código postal, correo electrónico y número de teléfono.

La empresa aseguró que sus sistemas corporativos y su infraestructura tecnológica no se vieron comprometidos, por lo que las operaciones de la marca continúan con normalidad.

“En ningún caso se ha visto comprometida tu información bancaria, tus tarjetas de crédito, tu DNI/pasaporte o tus credenciales de acceso ni contraseñas”, señala el comunicado.

La firma AR Holdings, que maneja dicha franquicia en Costa Rica, indicó que el comunicado fue divulgado por Mango España. “No tiene relación alguna con ningún franquiciado, incluyendo nuestras operaciones de Costa Rica y Guatemala”.

Mango explicó en su comunicado que, nada más detectar la situación, activó de inmediato todos los protocolos de seguridad y notificó el hecho a las autoridades correspondientes, en cumplimiento de la normativa vigente.

Como medida preventiva, Mango recomendó a sus clientes prestar atención a cualquier comunicación sospechosa o solicitud inusual, ya sea por correo electrónico o teléfono, que pueda intentar aprovechar el incidente.