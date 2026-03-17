El País

Madres cierran escuela en San Pablo de Heredia por falta de docente de inglés: esto dice el MEP

Madres de la escuela Neftalí Villalobos denuncian que estudiantes solo han recibido al menos dos clases de inglés en lo que va del 2026

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Por Yucsiany Salazar
Un grupo de madres cerraron el centro educativo en San Pablo de Heredia tras falta de lecciones de inglés.
Un grupo de madres cerraron el centro educativo en San Pablo de Heredia tras falta de lecciones de inglés. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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