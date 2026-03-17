Madres cierran escuela en San Pablo de Heredia por falta de docente de inglés: esto dice el MEP

Un grupo de madres cerraron el centro educativo en San Pablo de Heredia tras falta de lecciones de inglés.

Un grupo de madres de familia de la escuela Neftalí Villalobos Gutiérrez, en San Pablo de Heredia, cerró el centro educativo la mañana de este martes 17 de marzo como medida de protesta ante la falta de un docente de inglés.

Según explicó una de las madres, el problema se arrastra desde hace aproximadamente tres años. Actualmente, la institución cuenta con una única profesora de inglés para atender a toda la población estudiantil, que ronda los 194 alumnos; sin embargo, la docente ha permanecido incapacitada durante largos periodos por razones de salud y no ha sido sustituida.

“No nos dan una profesora de suplemento, desde 1997 la materia de inglés esta dentro de la malla curricular de primaria y secundaria, y esta escuela desde hace tres años está rezagada, lo cual afecta la educación de los chicos”, indicó Paola Salazar, madre de familia.

Las manifestantes solicitaron al Ministerio de Educación Pública (MEP) intervenir en la situación, incluyendo la reubicación de la docente actual, con el fin de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.

A la vez, aseguraron que en lo que va del curso lectivo 2026 los estudiantes han recibido clases de inglés en apenas dos ocasiones aproximadamente.

Tras el cierre del centro educativo, el MEP informó que el supervisor del circuito escolar se presentó en el lugar y, luego de dialogar con la directora, se logró la reapertura de la institución.

“El supervisor Marco Antonio Marcos Arce del circuito escolar 06 informa a la dirección regional que el cierre se dio esta mañana por un grupo de padres piden el traslado de la docente de inglés a otra institución. La directora y el supervisor atendieron la situación y el centro educativo se abrió después de las negociaciones con el señor supervisor”, confirmó el MEP a La Nación.

De acuerdo con documentos suministrados por las madres de familia, las quejas por este tema se han reiterado durante 2024 y 2025. Incluso, en noviembre del año anterior, la evaluación de inglés fue sustituida por un proyecto para realizar en casa, ante la falta de lecciones. Posteriormente, las madres solicitaron la implementación de un plan de nivelación para los estudiantes.