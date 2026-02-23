Estudiantes de estas escuelas y colegios de Alajuelita recibirán clases virtuales y en hojas la primera parte del año

Para la exviceministra académica, Karla Salguero, es vital que los estudiantes que reciban clases virtuales cuenten con buena conectividad, equipo adecuado y acompañamiento.

Los alumnos del Liceo de Alajuelita, Liceo Teodoro Picado y la Escuela Calle El Alto, en Alajuelita, al sur de San José, iniciarán el curso lectivo lejos de las aulas.

En la primera parte del curso lectivo, estudiarán desde sus casas, pero lo harán de manera desigual: a algunos les facilitarán computadoras, siempre y cuando haya disponibles.

Otros recibirán la materia por medio de Guías de Trabajo Autónomo (GTA) físicas (en hojas) que les entregarán cada 15 días, lo cual aún no está definido en algunos casos. En ese mismo periodo les revisarán los trabajos asignados.

Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), la mayoría de estos alumnos estudiará a distancia mientras sus centros educativos son intervenidos como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

Estudiarán bajo la Política de Educación Híbrida (PEHí), creada, según el MEP, para asegurar el proceso de enseñanza y aprendizaje en situaciones que interrumpen la presencialidad.

“La Dirección Regional de Educación (DRE) de San José Central informa que los trabajos inician durante el primer trimestre del 2026, de manera que se espera finalizar las obras en el transcurso del primer semestre”, afirmó la Dirección ante consulta de este medio.

La exviceministra académica, Karla Salguero, advierte que esta modalidad virtual podría afectar a los estudiantes, sobre todo si se prolonga más de seis meses.

“Un semestre mayoritariamente virtual sí puede generar afectaciones, especialmente en estudiantes que no cuentan con conectividad estable, dispositivos propios o acompañamiento en el hogar.

“La experiencia acumulada durante la pandemia mostró que la virtualidad amplifica desigualdades preexistentes”, afirmó Salguero.

La exviceministra agregó que, cuando estas medidas se toman porque no hay otra alternativa, es necesario que se acompañen de un plan, como diagnóstico de acceso tecnológico de cada estudiante, préstamo o dotación de dispositivos, seguimiento docente, estrategias para evitar el rezago en lectura y matemática y apoyo socioemocional.

La educadora comentó que, aunque la educación híbrida puede ser una herramienta válida para garantizar la continuidad del curso lectivo bajo ciertas circunstancias, esta debe ser una solución temporal.

La clave, advirtió Salguero, no es solo garantizar que el año escolar continúe, sino que los estudiantes realmente aprendan, sobre todo en un contexto de crisis educativa.

“Tomemos en cuenta que existe un rezago en los aprendizajes en toda la población estudiantil en el MEP que no se ha resuelto posterior a la pandemia.

“Estas medidas podrían acrecentar esta brecha en los aprendizajes poniendo a los y las estudiantes en condiciones de mayor desigualdad e inequidad en el acceso a la educación”, afirmó Salguero.

Los estudiantes del Liceo Teodoro Picado recibirán clases lejos de los salones de clase. Solo las cuatro secciones de quinto año serán reubicadas en espacios fuera de la institución.

Así recibirán clases los estudiantes de estos centros educativos

De los 1.721 estudiantes adscritos al Liceo de Alajuelita, el 15% corresponde a undécimo.

Solo estos estudiantes recibirán clases presenciales en las aulas de la Iglesia Visión Cristiana y en la parroquia de Alajuelita. Los otros alumnos lo harán desde sus casas.

“Los demás niveles se atenderán en modalidad a distancia, utilizando clases sincrónicas vía Teams y aprendizaje autónomo. Se facilitarán computadoras a los estudiantes que lo requieran, según disponibilidad”, detalló la DRE de San José.

Los estudiantes sin internet en sus casas tendrán que recoger y entregar sus trabajos y material físico cada 15 días.

En el caso del Liceo Teodoro Picado, que cuenta con 912 estudiantes matriculados, solamente las cuatro secciones de undécimo año, que representan un 19% de la población, tendrán clases presenciales en el Templo de los Mormones y en el Gimnasio de la Escuela Los Pinos.

“El resto de la población se atenderá mediante la distribución de Guías de Trabajo Autónomo (GTA) físicas y digitales (en formato pdf)“, dijo el MEP.

Escolares tendrían solamente clases virtuales

La DRE precisó que la propuesta para la Escuela Calle El Alto, de la que no se detalló la cantidad de estudiantes, es iniciar de manera virtual en todos los grados. Según lo informado, buscan un lugar para ofrecer educación híbrida.

“Se busca impartir de forma presencial a la mayor cantidad de grupos, priorizando preescolar, primer grado y sexto grado. No se utilizará ningún espacio de la institución debido a la intervención en múltiples áreas”, explicaron en el MEP.

Los alumnos de primaria realizarán las guías de trabajo dependiendo de si tienen o no acceso a internet y equipo tecnológico.

“Se busca un espacio para que los docentes atiendan a los estudiantes y aclaren dudas sobre los trabajos asignados”, informó el MEP.

La Dirección Regional aseguró que se realizarán gestiones para entregar paquetes de alimentación a los alumnos debido a que se suspenderá el servicio de comedor.