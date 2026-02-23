El País

Estudiantes de estas escuelas y colegios de Alajuelita recibirán clases virtuales y en hojas la primera parte del año

La medida se justifica por intervenciones en los centros educativos. Especialista advierte riesgo de acrecentar brecha en los aprendizajes

Por Fernanda Matarrita Chaves
Para la exviceministra académica, Karla Salguero, es vital que los estudiantes que reciban clases virtuales cuenten con buena conectividad, equipo adecuado y acompañamiento. (JOHN DURAN)







