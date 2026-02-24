Lumaca suma 10 autobuses nuevos entre San José y Cartago: esto es lo que se anunció

La concesionaria de la ruta San José–Cartago sumó 10 autobuses y renovó 20 en un año para fortalecer la calidad del servicio.

Autotransportes Lumaca anunció la incorporación de 10 autobuses nuevos a su flota en la ruta San José–Cartago y viceversa. La presentación se realizó el 21 de febrero en el plantel de la empresa, ubicado en Taras de Cartago, como parte de un plan de modernización operativa.

La compañía informó que en el último año sumó 20 unidades nuevas, con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio y reducir incidencias en una de las rutas con mayor flujo de usuarios entre la capital y Cartago.

Según detalló la gerencia general, la incorporación de autobuses no solo amplía la capacidad operativa, sino que busca ofrecer mejores condiciones de viaje y mayor confiabilidad a las personas usuarias.

Las nuevas unidades se integran a otras 10 que ingresaron aproximadamente un año atrás.