Lumaca anuncia horarios especiales de buses Cartago–San José para el 31 de diciembre y 1.º de enero

La empresa de transporte Lumaca, encargada del servicio de buses entre Cartago y San José, anunció cambios en sus horarios con motivo del Año Nuevo.

Martes 31 de diciembre

Terminal Cartago: primer bus a las 4:00 a. m. y último a las 9:00 p. m.

primer bus a las y último a las Terminal San José: primer bus a las 4:30 a. m. y último a las 10:00 p. m.

Miércoles 1.º de enero

Terminal Cartago: primer bus a las 4:30 a. m. y último a las 10:30 p. m.

primer bus a las y último a las Terminal San José: primer bus a las 5:00 a. m. y último a las 11:30 p. m.

En cuanto a los servicios especiales, Lumaca informó de que las rutas hacia el ICE, INA, Migración, Ministerio de Salud, Taras y San Rafael, con salida a las 6:25 a.m., no operan el 31 de diciembre ni el 1.º de enero, ya que su servicio se reanuda a partir del lunes 5 de enero de 2026.