El País

Atención Cartago: conozca los horarios de los buses de Lumaca en Navidad y Año Nuevo

Empresa anunció cambios en los servicios entre Cartago y San José durante las festividades

Por Cristian Mora
A partir de este martes, quienes usen los buses de la empresa Lumaca (San José - Cartago) podrán hacer el pago de su pasaje con tarjeta.
Los horarios especiales de Lumaca aplicarán durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en la ruta de buses entre Cartago y San José. Foto: Cortesía







LumacaNavidadAño nuevoCartago-San José
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

