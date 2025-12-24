Atención Cartago: conozca los horarios de los buses de Lumaca en Navidad y Año Nuevo

Las personas usuarias de la ruta de buses entre Cartago y San José deberán tomar previsiones durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
La empresa Lumaca anunció horarios especiales de operación para los días 24 y 31 de diciembre, así como para el 25 de diciembre y el 1.º de enero, con variaciones en los primeros y últimos servicios desde ambas terminales.
De acuerdo con la información divulgada por la empresa en Facebook, los días 24 y 31 de diciembre los horarios serán los siguientes:
- Terminal Cartago: Primer bus a las 4:00 a. m. y último bus a las 9:00 p. m.
- Terminal San José: Primer bus a las 4:30 a. m. y último bus a las 10:00 p. m.
En tanto, para los días 25 de diciembre y 1.º de enero, los horarios cambiarán de la siguiente forma:
- Terminal Cartago: Primer bus a las 4:30 a. m. y último bus a las 10:30 p. m.
- Terminal San José: Primer bus a las 5:00 a. m. y último bus a las 11:30 p. m.
Además, Lumaca informó que los servicios especiales hacia ICE, INA, Migración, Ministerio de Salud, Taras y San Rafael, con salida a las 6:25 a. m., están suspendidos y se reanudarán a partir del lunes 5 de enero del 2026.
La empresa recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y tomar en cuenta estos ajustes durante los días festivos.