Atención Cartago: conozca los horarios de los buses de Lumaca en Navidad y Año Nuevo

Los horarios especiales de Lumaca aplicarán durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en la ruta de buses entre Cartago y San José. Foto: Cortesía

Las personas usuarias de la ruta de buses entre Cartago y San José deberán tomar previsiones durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La empresa Lumaca anunció horarios especiales de operación para los días 24 y 31 de diciembre, así como para el 25 de diciembre y el 1.º de enero, con variaciones en los primeros y últimos servicios desde ambas terminales.

De acuerdo con la información divulgada por la empresa en Facebook, los días 24 y 31 de diciembre los horarios serán los siguientes:

Terminal Cartago: Primer bus a las 4:00 a. m. y último bus a las 9:00 p. m.

Primer bus a las y último bus a las Terminal San José: Primer bus a las 4:30 a. m. y último bus a las 10:00 p. m.

En tanto, para los días 25 de diciembre y 1.º de enero, los horarios cambiarán de la siguiente forma:

Terminal Cartago: Primer bus a las 4:30 a. m. y último bus a las 10:30 p. m.

Primer bus a las y último bus a las Terminal San José: Primer bus a las 5:00 a. m. y último bus a las 11:30 p. m.

Además, Lumaca informó que los servicios especiales hacia ICE, INA, Migración, Ministerio de Salud, Taras y San Rafael, con salida a las 6:25 a. m., están suspendidos y se reanudarán a partir del lunes 5 de enero del 2026.

La empresa recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y tomar en cuenta estos ajustes durante los días festivos.