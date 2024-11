Luis Amador insiste en comparecer de forma virtual en investigación por pista de Liberia

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, insistió a los diputados de la Comisión de Infraestructura que estaría dispuesto a comparecer pero solo de forma virtual, incluso, les propuso varias fechas en las que podría atender el compromiso.

Amador ha sido convocado en dos ocasiones a ese foro legislativo para rendir declaraciones sobre su participación en el contrato para reparar la pista del aeropuerto de Liberia, así como sobre el permiso otorgado a la empresa Dekra para brindar el servicio de revisión técnica vehicular. Sin embargo, el exjerarca no se presentó en ninguna de las oportunidades, argumentando que no puede ausentarse de su trabajo en la Universidad Concordia, en Canadá.

El exministro Luis Amador presente que se le tome su declaración sobre el arreglo de la pista de Liberia pero de forma virtual. La Comisión Legislativa de Infraestructura plantea que sea presencial.

En una carta enviada este lunes al presidente de la Comisión, Luis Diego Vargas, el exministro afirmó que le “ha resultado imposible” asistir a las comparecencias, ya que estas se programaron en días en los que debe impartir uno de los cursos que tiene asignados en su trabajo académico.

“En la última ocasión, me enteré por los medios de prensa que desde esta comisión se dirigió una solicitud en este sentido al presidente de la Universidad Concordia; sin embargo, no se coordinó nada con mi persona ni se me informó que se me hubiera otorgado el permiso respectivo de la Universidad para participar presencialmente en las sesiones del pasado 11 de noviembre de 2024″, señaló en la misiva.

En ese mismo documento, Amador planteó varias fechas en las que dijo estar dispuesto a comparecer mediante videoconferencia. Estas son entre el martes 19 y el viernes 22 de noviembre, o entre el lunes 9 y el viernes 13 de diciembre.

El exministro indicó que si no se le permite declarar de manera virtual, estaría dispuesto a presentarse “en una fecha futura pactada”, siempre que no interfiera con sus responsabilidades laborales.

No obstante, el presidente de la Comisión Legislativa aseguró que no aceptarán la propuesta de rendir declaración de forma virtual. Agregó que el director de la Universidad, les había indicado que no había inconveniente en que Amador asistiera de manera presencial.

“Queremos que Luis venga y se siente en la Comisión de Infraestructura y dé la cara a los costarricenses. Más aún, sabiendo que es un precandidato a la presidencia; la línea correcta es venir y hacerse transparente”, afirmó Vargas.

El legislador indicó que, de ser necesario, presentarán una moción para sesionar en diciembre, con el fin de que el exministro comparezca personalmente en la Asamblea Legislativa.

Investigación por la pista de Liberia y el permiso a Dekra

La investigación que realiza la Comisión de Infraestructura sobre la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber busca esclarecer si, como afirmó el presidente Rodrigo Chaves al destituir a Amador, el contrato fue diseñado como un “traje a la medida” para beneficiar a la constructora MECO. También se analiza si la rehabilitación, impulsada mediante un proceso excepcional bajo decreto de emergencia, justificaba esta modalidad de contratación.

Hasta el momento, varios expertos y funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil han declarado que el deterioro de la pista no fue provocado ni agravado por la tormenta tropical Bonnie, como se alegó en el decreto firmado por el presidente Chaves en junio del año pasado.

En cuanto a Dekra, la investigación busca aclarar las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso de uso en precario a la empresa alemana, a pesar de que su oferta no era la más económica. Asimismo, se cuestiona un decreto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que favoreció a la compañía, al obligar a los propietarios de vehículos con más de una falla grave a pagar por inspecciones completas.