Luego de sufrir violencia, abuso y ser mamá a los 13 años, Allison alcanzó algo más allá del éxito académico

A sus 25 años, la ingeniera en Bioprocesos Industriales, graduada de la Universidad Nacional, narra su historia de resiliencia

Por Fernanda Matarrita Chaves

Allison Granados Ruiz creció en un entorno desolador. El maltrato y el dolor eran constantes, pero por medio del estudio ella buscaba pintar de colores su vida. Recuerda que siendo una pequeña escolar se alistaba sola para ir a las clases. Durante toda la primaria fue alumna de honor, aunque la hazaña pasaba desapercibida en su hogar. Aun sin saber lo que hacía, la niña siempre persistió.








