¿Cómo 61 estudiantes del TEC logran que dos escuelas en Isla Caballo tengan más horas de electricidad?

Con rifas, bingos y ventas de granizados alumnos de las carreras de Ingeniería en Producción Industrial e Ingeniería Física recaudaron ¢8 millones

Por Fernanda Matarrita Chaves

Un proyecto universitario y el compromiso de 61 estudiantes hizo posible que los 69 alumnos de dos escuelas en Isla Caballo, en el Golfo de Nicoya, puedan tener más horas de electricidad por las tardes.








Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

