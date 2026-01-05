Lotería Nacional: salió el PREMIO MAYOR

Este fue el momento cuando se cantó el PREMIO MAYOR de la lotería nacional de este 4 de enero. Fotografía:

La Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) informó esta noche los números ganadores del sorteo ordinario 4.883, realizado este domingo 4 de enero; el primer juego del 2026.

El PREMIO MAYOR fue para el número 03 con la serie 497 , que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. El premio salió a las 8:02 p.m., casi al cierre del sorteo de esta noche. Se vendió en Moravia (San José).

El segundo premio de la velada fue el 61 con la serie 570, con un valor de ¢60 millones en dos emisiones (¢30 millones por entero) y se cantó a las 7:34 p.m de este domingo. Se vendió en el centro de San José y en Oreamuno, en Cartago.

El tercer premio de la noche recayó en el número 79 con la serie 347, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión). Se vendió en Escazú y Curridabat, en la provincia de San José.

