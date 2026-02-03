Lotería Nacional: vea la lista de premios del lunes 2 de febrero

Este lunes, el premio mayor fue para el número 45 con la serie 774, que paga ¢175 millones por emisión.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este lunes 2 de febrero el sorteo N.º 4.887 de la Lotería Nacional, en el que el premio mayor correspondió al número 45 con la serie 774, con un pago de ¢175 millones por emisión.

De acuerdo con la información oficial, este premio fue colocado en el cantón Central de San José.

El segundo premio fue para el número 98 con la serie 726, con un pago de ¢30 millones por emisión. En este caso, la JPS informó que se vendió mediante su sitio web.

El tercer premio correspondió al número 37 con la serie 904, con un pago de ¢14 millones por emisión. Según el reporte, este fue adquirido en Goicoechea, en San José, y también en el cantón de Grecia, en Alajuela.

La JPS divulgó los resultados oficiales del sorteo y el detalle de premios entregados en la jornada. Puede revisar la lista completa aquí: