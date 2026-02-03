El País

Lotería Nacional: vea la lista de premios del lunes 2 de febrero

El premio mayor paga ¢175 millones por emisión

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
lotería navideña
Este lunes, el premio mayor fue para el número 45 con la serie 774, que paga ¢175 millones por emisión. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lista de premio lotería nacionalJPSLista de premiosLotería Nacional
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.