Lotería Nacional: salió EL MAYOR de este 29 de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 29 de marzo el sorteo ordinario número 4.895 de la Lotería Nacional.
El PREMIO MAYOR fue la combinación 46 y serie 372, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Se vendió en la web comercial de la JPS.
El segundo premio de ¢30 millones por entero fue para el 65 y la serie 076. Como el premio MAYOR, también se vendió en línea en la plataforma de la JPS.
Y el tercer premio de ¢14 millones por entero fue para el 53 y la serie 990. Este premio se vendió en el centro de Heredia.