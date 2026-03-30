Lotería Nacional: salió EL MAYOR de este 29 de marzo

La Lotería Nacional de la JPS entregó el premio MAYOR de este 29 de marzo al 46 con la serie 372, que paga ¢175 millones por emisión.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 29 de marzo el sorteo ordinario número 4.895 de la Lotería Nacional.

El PREMIO MAYOR fue la combinación 46 y serie 372, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Se vendió en la web comercial de la JPS.

El segundo premio de ¢30 millones por entero fue para el 65 y la serie 076. Como el premio MAYOR, también se vendió en línea en la plataforma de la JPS.