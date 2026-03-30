El País

Lotería Nacional: salió EL MAYOR de este 29 de marzo

Junta de Protección Social celebró este domingo millonario sorteo de Lotería Nacional con premio mayor de ¢175 millones

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Por Juan Fernando Lara Salas
La Lotería Nacional de la JPS entregó el premio MAYOR de este 29 de marzo al 46 con la serie 372, que paga ¢175 millones por emisión.
La Lotería Nacional de la JPS entregó el premio MAYOR de este 29 de marzo al 46 con la serie 372, que paga ¢175 millones por emisión. (JPS/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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