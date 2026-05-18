Lotería Nacional: salió EL MAYOR de este 17 de mayo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 17 de mayo el sorteo ordinario número 4.901 de la Lotería Nacional.

El segundo premio en importancia de la noche se lo llevó la combinación de la serie 992 con el número 71. A los ganadores se les entregaran ¢30 millones por entero.

De seguido se conoció el tercer premio de la noche, que repartirá ¢14 millones por entero. Los afortunados ganadores son quienes consiguieran el número 95 con la serie 324.

Por último, el PREMIO MAYOR de este 17 de mayo salió hasta muy avanzado el sorteo. La combinación ganadora fue para el número 85 con la serie 339. Este premio repartirá ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.