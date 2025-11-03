Lotería Nacional: salió el premio mayor; vea los números ganadores

Este es el Premio mayor del sorteo N.º 4874 de la Lotería Nacional, que entrega ganadores ¢175 millones por cada una de las dos emisiones. Fotografía:

La Lotería Nacional dela Junta de Protección Social (JPS) divulgó esta noche los números ganadores del sorteo ordinario 4.874, realizado este 2 de noviembre.

El PREMIO MAYOR fue para el número 73 con la serie 790, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Esta combinación ganadora se vendió en línea en la página oficial de la JPS.

El segundo premio de la velada fue el 17 con la serie 426, con un valor de ¢60 millones en dos emisiones ($30 millones por entero). Vendido en centro de San José.

El tercer premio de la noche recayó en el número 41 con la serie 361, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión). Distribuido en El Guarco, Cartago.