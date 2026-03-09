El País

Lotería Nacional: salió el MAYOR, vea los ganadores de este 8 de marzo

Premio mayor del sorteo N.º 4892 entrega ¢175 millones por emisión este 8 de marzo, segundo ¢30 millones y tercero ¢14 millones

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
PREMIO MAYOR fue para el número 11 con la serie 252, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.
PREMIO MAYOR fue para el número 11 con la serie 252, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. (JPS/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lotería NacionalPremio MayorNúmeros ganadores loteríaJPS
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.