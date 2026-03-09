Lotería Nacional: salió el MAYOR, vea los ganadores de este 8 de marzo

PREMIO MAYOR fue para el número 11 con la serie 252, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

La Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) informó esta noche los números ganadores del sorteo ordinario 4892, realizado este domingo 8 de marzo.

El PREMIO MAYOR fue para el número 11 con la serie 252, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Fue cantado a las 7:50 p.m.

El PREMIO Mayor vendió en Montes de Oca y Vásquez de Coronado, en San José.

Apenas un minuto luego, el segundo premio de la velada fue el 92 con la serie 341, con un valor de ¢60 millones en dos emisiones (¢30 millones por entero).

Este se colocó en Puriscal y Montes de Oca, también en la provincia de San José.

El tercer premio de la noche recayó en el número 05 con la serie 217, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión).

Vendido en Belén, Heredia.