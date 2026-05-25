Lotería Nacional: salió EL MAYOR de este 24 de mayo

La JPS realizó este domingo 24 de mayo el sorteo ordinario número 4.901 de la Lotería Nacional. Foto: Mayela López

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 24 de mayo el sorteo ordinario número 4.901 de la Lotería Nacional.

El PREMIO MAYOR de este 24 de mayo fue para el número 05 con la serie 207. Este premio repartirá ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

Curiosamente, el premio salió en la primer bolita de la noche, lo cual sorprendió a todos los espectadores que comentaban la transmisión en redes sociales.

El segundo premio en importancia de la noche se lo llevó la combinación de la serie 886 con el número 18 . A los ganadores se les entregaran ¢30 millones por entero.