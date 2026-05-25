El País

Lotería Nacional: salió EL MAYOR de este 24 de mayo

Junta de Protección Social celebró este domingo el millonario sorteo de la Lotería Nacional con un premio mayor de ¢350 millones en dos emisiones y un segundo premio de ¢30 millones

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Por Jorge Arturo Mora
Recorrido por ventas de lotería en San José
La JPS realizó este domingo 24 de mayo el sorteo ordinario número 4.901 de la Lotería Nacional. Foto: Mayela López (Mayela López)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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