Salió el premio mayor de la lotería de este 12 de octubre

Premio mayor del sorteo N.º 4871 entrega ¢175 millones por emisión

Por Juan Fernando Lara Salas
El ganador del segundo premio de la lotería Nacional fue el 15 con la serie 619. Fotografía: (JPS/Cortesía)
El ganador del segundo premio de la lotería Nacional fue el 15 con la serie 619. Fotografía: (JPS/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

