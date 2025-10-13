Salió el premio mayor de la lotería de este 12 de octubre

El ganador del segundo premio de la lotería Nacional fue el 15 con la serie 619. Fotografía: (JPS/Cortesía)

La Lotería Nacional dela Junta de Protección Social (JPS)divulgó esta noche los números ganadores del sorteo ordinario 4.871, realizado este 12 de octubre.

El PREMIO MAYOR fue para el número 15 con la serie 619 , que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Fue cantado a las 7:51 p.m. de la noche.

El segundo premio de la velada fue el 83 con la serie 303 , con un valor de ¢60 millones en dos emisiones ($30 millones por entero).

El tercer premio de la noche recayó en el número 91 con la serie 512 , que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión).

(*) Noticia en desarrollo