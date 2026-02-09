Lotería nacional: estos son los números ganadores de este domingo 8 de febrero

La lotería nacional de este domingo entrega ¢350 millones en dos emisiones al premio mayor.

Los premios de la lotería nacional de la Junta de Protección Social (JPS), en el sorteo extraordinario 4.888, de este domingo, 8 de febrero, son los siguientes:

El premio mayor fue para el número 99 con la serie 646, que paga ¢175 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 64 con la serie 975. Esta combinación otorga ¢30 millones por emisión.

En el caso del tercer premio, le correspondió al número 70 con la serie 175. Cada entero con esta combinación es favorecido con ¢14 millones.