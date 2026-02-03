Lotería nacional de Costa Rica: estos son los números ganadores de este lunes 2 de febrero

Este lunes se realizó el sorteo 4.887 de la lotería nacional de la JPS.

Este lunes 2 de febrero se realizó el sorteo N.° 4.887 de la lotería nacional de Costa Rica, organizado por la Junta de Protección Social (JPS).

De acuerdo con la información oficial, estos fueron los principales premios entregados:

Premio mayor: el número 45 con la serie 774, que paga ¢175 millones por emisión.

Segundo premio: el número 98 con la serie 726, que paga ¢30 millones por emisión.

Tercer premio: el número 37 con la serie 904, que paga ¢14 millones por emisión.

El premio mayor se colocó en el cantón Central de San José. El segundo se vendió en el sitio web de la JPS.

El tercer premio de la lotería fue comprado en Goicoechea (San José) y en el cantón de Grecia, en Alajuela.