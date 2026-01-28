Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 27 de enero

Sorteo de los chances 7.003 de la Junta de Protección Social.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 27 de enero, el sorteo de los chances número 7.003.

El número ganador del premio mayor fue el 58 con la serie 501. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 83 con la serie 561. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 84 con la serie 198 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 08, que paga ¢10.000 por emisión.