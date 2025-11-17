Lotería nacional: Estos son los números ganadores de este domingo 16 de noviembre

La lotería nacional de la JPS tiene como premio mayor ¢350 millones, en dos emisiones. Foto:

Los premios de la lotería nacional de la Junta de Protección Social (JPS), en el sorteo extraordinario 4.876, de este domingo 16 de noviembre, son los siguientes:

El premio mayor fue para el número 31 con la serie 312, que paga ¢175 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 65 con la serie 229. Esta combinación otorga ¢30 millones por emisión.

En el caso del tercer premio, le correspondió al número 68 con la serie 058. Cada entero con esta combinación es favorecido con ¢14 millones.