Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 14 de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 14 de noviembre, el sorteo de los chances número 6.991.

El número ganador del premio mayor fue el 65 con la serie 223. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 35 con la serie 819. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 81 con la serie 679 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 62, que paga ¢15.000 por emisión.