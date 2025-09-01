Lotería Nacional: este es el premio mayor de este domingo

El número 09 con la serie 624, que paga ¢320 millones por emisión, fue el premio mayor de la lotería en el Sorteo Extraordinario Afrodescendiente. Fotografía:

La Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) divulgó esta noche los números ganadores del sorteo ordinario 4.865, realizado este 31 de agosto en el Sorteo Extraordinario Afrodescendiente.

El premio mayor fue para el número 09 con la serie 624 , que paga ¢320 millones por emisión , para un total de ¢640 millones en dos emisiones. Este billete se vendió en la web comercial de la JPS.

El segundo premio correspondió al número 25 con la serie 037 , con un valor de ¢92 millones por emisión ($46 millones por entero). Ese quedó en el cantón central de San José y en el de Montes de Oca.

El tercer premio de la noche recayó en el número 29 con la serie 089 , que otorga ¢40 millones en dos emisiones (¢20 millones por emisión). Se vendió en Desamparados y el centro de San José

El cuarto premio en importancia recayó en el número 20 con la serie 891 , que otorga ¢20 millones en dos emisiones (¢10 millones por emisión). Se vendió en el cantón de Puntarenas.

Y el quinto premio en pago a ganadores recayó en el número 75 con la serie 935 , que otorga ¢10 millones en dos emisiones (¢5 millones por emisión). Vendido en el centro de Cartago y en El Guarco de Cartago.