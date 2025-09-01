El País

Lotería Nacional: este es el premio mayor de este domingo

Premio mayor de la Lotería Nacional, sorteo ordinario 4.865, entrega ¢640 millones en dos emisiones

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El número 09 con la serie 624, que paga ¢320 millones por emisión, fue el premio mayor de la lotería en el Sorteo Extraordinario Afrodescendiente. Fotografía:
El número 09 con la serie 624, que paga ¢320 millones por emisión, fue el premio mayor de la lotería en el Sorteo Extraordinario Afrodescendiente. Fotografía: (JPS/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

