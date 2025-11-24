Lotería Nacional: vea todos los números ganadores de este domingo

Esta es la combinación ganadora para el Premio Mayor del sorteo N.º 4877 de la Lotería Nacional, que entrega ganadores El número 99 con la serie 678. ¢175 millones por cada una de las dos emisiones. Fotografía:

La Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) informó esta noche los números ganadores del sorteo ordinario 4.877, realizado este 23 de noviembre.

El PREMIO MAYOR fue para el número 99 con la serie 678, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. El premio salió tempraneramente, apenas unos minutos luego de iniciado el sorteo.

El segundo premio de la velada fue el 10 con la serie 896, con un valor de ¢60 millones en dos emisiones ($30 millones por entero).

El tercer premio de la noche recayó en el número 26 con la serie 940, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión).