Lotería Nacional: vea todos los números ganadores de este domingo

Premio mayor del sorteo N.º 4874 entrega ¢175 millones por emisión

Por Juan Fernando Lara Salas
Esta es la combinación ganadora para el Premio Mayor del sorteo N.º 4877 de la Lotería Nacional, que entrega ganadores El número 99 con la serie 678. ¢175 millones por cada una de las dos emisiones. Fotografía: (JPS/Cortesía)







